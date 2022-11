Confrontos em Bruxelas depois da derrota da Bélgica

Marrocos venceu a Bélgica por 2-0. A polícia teve de usar canhões de água e gás lacrimogéneo para dispersar as pessoas.





Foram registados vários confrontos e atos de vandalismo em Bruxelas depois da vitória de Marrocos sobre a Bélgica no Mundial do Qatar.

De acordo com o jornal Het Laatste Nieuws, já havia conhecimento de distúrbios antes do apito inicial do jogo, mas intensificaram-se depois da derrota da seleção belga por 2-0 frente a Marrocos.

Carros foram incendiados e há registo de estragos em trotinetes e motas.

Na capital belga estavam muitos adeptos marroquinos a celebrar a vitória, que também participaram dos atos de vandalismo.

Foi criada uma zona de contenção e o presidente da câmara de Bruxelas já reagiu.

“Condeno veementemente os incidentes desta tarde. A polícia já interveio e aconselho os adeptos a não irem para o centro da cidade. A polícia está a fazer tudo para manter a ordem pública”, disse o autarca.