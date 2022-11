Efemérides de 28 de Novembro

2004 Jerónimo de Sousa (operário metalúrgico n.1947), eleito há 13 anos secretário-geral do PCP, no XVII Congresso do Partido, como sucessor de Carlos Carvalhas (economista n.1941, líder desde 1992), que por sua vez sucedeu ao histórico Álvaro Cunhal (1913-2005, secretário-geral entre 1961-92), acaba de er substituído naquele cargo, depois de dar um novo fôlego ao partido.





1520 O navegador português Fernão de Magalhães (1480-1521), na viagem de circum-navegação à volta da Terra feita ao serviço de Espanha e durante a qual morreria, atingiu há 502 anos o oceano Pacífico.

1917 Foi eleita há 105 anos a primeira mulher para o Parlamento britânico, Câmara dos Comuns (onde ficaria até 1945), Nancy Astor (1879-1964), eleita por Plymouth e casada com o 2º visconde de Astor.

1975 Foi proclamada há 47 anos a república de Timor-Leste pela Fretilin.

2000 A Holanda despenalizou há 22 anos a eutanásia, entrando num sistema novo de valores.

2004 Jerónimo de Sousa (operário metalúrgico n.1947), eleito há 13 anos secretário-geral do PCP, no XVII Congresso do Partido, como sucessor de Carlos Carvalhas (economista n.1941, líder desde 1992), que por sua vez sucedeu ao histórico Álvaro Cunhal (1913-2005, secretário-geral entre 1961-92), acaba de er substituído naquele cargo, depois de dar um novo fôlego ao partido.

2008 O falecido João Rendeiro (n.1952) renunciou há 14 anos ao cargo de presidente do Conselho de Administração do Banco Privado Português (BPP), deixado-o assim na falência (segundo o Banco de Portugal, com contas falsificadas, lavagem de dinheiro e crimes fiscais).

2010 O site WikiLeaks iniciou há 9 anos a publicação de 250 mil documentos do Departamento de Estado norte-americano (sempre contra os EUA e o Ocidente).

2014 Cientistas descobriram há 5 anos que as chamadas Cinturas de Van Allen, duas zonas de radiação fervilhantes que rodeiam a Terra, constituem uma barreira quase impenetrável e que impede os eletrões mais rápidos e energéticos de chegarem cá.

2021 Barbados tornou-se uma república há 1 ano, afastando a malograda e já muito idosa rainha Isabel II como chefe de Estado numa cerimônia com Sandra Mason, empossada como primeira presidente, com Rihanna declarada herói nacional