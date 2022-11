Mais de 700 presos libertados no Irão depois da vitória sobre o País de Gales no Mundial

Irão soma três pontos no grupo B





O Irão libertou esta segunda-feira mais de 700 presos, para assinalar a vitória na passada sexta-feira sobre o País de Gales no Mundial.

A seleção iraniana tinha perdido na 1ª jornada com a Inglaterra e depois desta vitória sobre o País de Gales, precisa vencer os Estados Unidos para passar aos oitavos de final.

"Na sequência de uma ordem especial do Chefe da Magistratura decretada após a vitória da seleção nacional de futebol [...] sobre a do País de Gales, foram libertados 709 reclusos de diferentes estabelecimentos prisionais do país", lê-se num comunicado oficial.

De acordo com a mesma nota, entre os libertados estão pessoas presas durante os recentes protestos que têm atingido o Irão por causa da morte de Mahsa Amini.

O Irão soma agora três pontos e está em segundo lugar no grupo B.