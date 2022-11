Will Smith volta aos ecrãs e diz respeitar quem não quiser ver o seu novo filme

Cerca de oito meses volvidos após a famosa ‘chapada’ de Will Smith a Chris Rock, a meio da cerimónia dos óscares 2022, o primeiro filme do ator - “Emancipação” - está a chegar aos cinemas.

Em declarações à Fox, o ator disse perceber que haja alguns fãs que não queiram ver este seu novo projeto – devido à agressão cometida.

"Entendo perfeitamente. Se alguém não estiver pronto [para ver o filme], eu respeitarei e vou dar todo o espaço para que, eventualmente, essa pessoa fique pronta [para voltar a ver filmes meus]. A minha maior preocupação é com a minha equipa. [O realizador] Antoine Fuqua fez o que considero ser o maior trabalho de toda a sua carreira", começou por dizer.

Will Smith dá vida à personagem Whipper Peter, um escravo fugitivo, com o novo trabalho a ser lançada no dia 2 de dezembro, na Apple +.