Idoso apanhado a conduzir com mais de 2g/l de álcool no sangue

No espaço de algumas horas, a PSP de Viseu deteve três condutores que conduziam com taxa crime de álcool no sangue.





O Comando Distrital de Viseu da Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, entre os dias 28 e 29 de novembro, três cidadãos por condução de automóvel com taxa crime de álcool no sangue.

Em comunicado, a autoridade informa que, no "âmbito da prevenção rodoviária através do patrulhamento auto e apeado", no dia 28 de novembro, pelas 19h45, na Avenida 25 de abril, "foi detido um cidadão de 71 anos de idade, por condução de veículo automóvel com uma TAS (taxa de álcool no sangue) de 2,27g/l".

Já no dia seguinte, pelas 00h45, foi detido na Rua de Santo Estevão "um cidadão de 41 anos de idade, por condução de veículo automóvel com uma TAS (taxa de álcool no sangue) de 2,11g/l".

Além disso, nesse mesmo dia, pelas 2h00, foi detido na Rua do Arco um cidadão com também 41 anos de idade "por condução de veículo automóvel uma TAS (taxa de álcool no sangue) de 1,70g/l".

Os três detidos foram notificados para esta terça-feira comparecerem no Tribunal Judicial da cidade.

Recorde-se que conduzir com taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5g/l é considerado uma contraordenação grave, sendo que conduzir com uma taxa igual ou superior a 0,8g/l contempla uma contraordenação muito grave.

Se um condutor apresentar uma taxa igual ou superior a 1,2g/l incorre num crime rodoviário, com uma pena de prisão até 1 ano ou multa até 120 dias.