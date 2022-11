Lizzo pisa pela primeira vez os palcos de Portugal no festival Alive

A cantora norte-americana Lizzo vai pisar pela primeira vez os palcos portugueses, com uma atuação no festival “NOS Alive”, no dia 7 de julho do próximo ano. A notícia foi esta terça-feira avançada pela promotora Everything is New.

“Vencedora de três Grammys, a cantora, compositora, ‘rapper’, atriz e muito mais, Lizzo mudou o som, a alma e o espírito da música e da cultura popular”, pode ler-se no comunicado. A artista, note-se, já conquistou um Emmy.

Com 34 anos e nascida em Detroit, nos Estados Unidos da América (EUA), Lizzo cresceu num lar onde a música não era de todo algo estranho. Muito pelo contrário: foi sempre parte da sua vida, tendo mesmo estudado música formalmente, de acordo com a Vanity Fair, que a classificou como “talvez a mais conhecida flautista na cultura popular desde Ian Anderson, dos Jethro Tull”.

Além da música, ou talvez com ela, Lizzo também é ativa politicamente. A cantora, por exemplo, doou meio milhão de dólares a organizações “pró-escolha, na sequência da decisão do Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos sobre o aborto, este ano, que tem chocado o mundo inteiro.

Este ano, Lizzo lançou o seu quarto disco – intitulado “Especial” - com o tema “About Damn Time” a ganhar destaque entre os fãs, tendo mesmo ficado viral nas redes social, nomeadamente no TikTok.