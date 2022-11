A Governação de Israel em 2022: Uma Visão Caleidoscópica

por Roberto Cavaleiro

A população de Israel é de 9.506.000. Isso consiste em 74% de judeus de todas as origens, 21% de árabes e 5% de origem europeia/asiática. Cada um desses grupos étnicos pode ser subdividido por religião. A maioria dos judeus são judaístas com credos que variam da reforma liberal ao ultra-ortodoxo, mas alguns são cristãos, bahá'ís ou agnósticos seculares. Da mesma forma, a maioria dos árabes é muçulmana, mas alguns são cristãos, etc. Os 5% restantes dos “outros” são principalmente cristãos europeus/asiáticos (protestantes e católicos), mas incluem budistas, hindus e ateus.

O falecido Uri Avnery, um grande filósofo e escritor israelita, descreveu as eleições para o Knesset como sendo uma tempestade de areia no deserto. Na disputada no dia 01 de novembro, o resultado foi um empate com 49,57% dos quase 4,7 milhões de votos expressos a irem para o bloco liderado por Benjamin Netanyahu (Bibi) e 48,94% para os seus adversários. No entanto, o sistema israelita de representação proporcional, que inclui a alocação de votos “excedentes”, resultou em apenas 56 assentos para os oponentes, enquanto o bloco de Bibi ganhou 64. O maior partido político, o Likud, obteve 23,41% dos votos e 32 dos 120 assentos no Knesset., mas Bibi só podia esperar recuperara sua posição de primeiro-ministro movendo-se ainda mais para a direita política e incluindo os partidos religiosos Haredi mais o movimento sionista nacional extremista liderado por Bezalel Smotrich que, surpreendentemente, ficou em terceiro lugar com 10,83% e ganhou 14 assentos .

Diante de um inesperado número igual de aliados, Bibi foi forçado a desapontar alguns membros do seu partido, o Likud, que esperavam receber os principais cargos que agora estão a ser exigidos pela bem-sucedida direita até á extrema direita. Se esses desejos forem atendidos, o Haaretz considera que “as pessoas que não serviram nas forças armadas decidirão questões de paz e guerra, outros que não trabalham e não pagam impostos administrarão a economia. aqueles que infringiram leis e cometeram crimes reformarão o sistema judicial e a educação será supervisionada por aqueles que nunca estudaram história, matemática ou inglês”. Isso pode ser uma crítica bastante dura da religiosidade política, mas as declarações feitas pelo Sr. Smotrich e seus aliados indicam que as suas políticas serão projectadas para eventualmente impor a lei halachic sobre um Estado que (1) estenderá o seu território para Eretz Yisrael (2) encorajará a emigração – e possível deportação – de cidadãos não-judeus (3) impõe restrições e segregação às organizações feministas e gays e (4) geralmente passa da democracia para um governo de teocracia não muito diferente daquele do amargo inimigo, Irão.

Mas talvez a proposta mais reveladora seja revogar a emendada Lei do Retorno de 1950, que permite que pessoas que consigam provar que pelo menos um de seus avós era judeu (e seus cônjuges) tenham o direito de fazer Aliyah a Israel e receber a cidadania. Em vez disso, os imigrantes só terão cidadania se forem definidos como judeus de acordo com a lei haláchica, estando sujeitos à confirmação por juízes religiosos nomeados para os tribunais rabínicos. Se isso acontecer, alienará uma alta proporção dos sete milhões de norte-americanos que se identificam como judeus, quer pratiquem ou não a fé como parte da reforma liberal ou do judaísmo ortodoxo e independentemente de qualquer histórico familiar de miscigenação.

Isto é de particular relevância para a recente controvérsia sobre a dupla cidadania portuguesa que foi concedida a mais de trinta mil judeus que alegaram descendência direta dos sefarditas ibéricos expulsos. O partido Haredi Shas, que ficou em quinto lugar na eleição do Knesset com 8,24% dos votos e 11 assentos, foi formado em 1984 sob a liderança espiritual do rabino Ovadia Yosef e era originalmente conhecido como Associação Sefardita Mundial de Guardadores da Torá. O partido estende os seus membros para incluir judeus Mizrahi de origem norte-africana e do Médio-Oriente e esta união tem trabalhado para preservar uma identidade cultural separada daquela da divisão muito maior dos Ashkenazim europeus. Tanto os sefarditas quanto os mizrahim reconhecem que a sua história inclui uma minoria de convertidos de tribos árabes semíticas e berberes não-semitas. Após as expulsões de 1492 da Espanha e 1497 de Portugal e, no século XVI, como refugiados da Inquisição, muitos sefarditas fugiram para os Balcãs, Holanda, Grã-Bretanha e Américas, onde fundaram as comunidades das quais os emigrantes tentaram fazer Israel sua pátria.

Agora é incongruente que tais pessoas sejam proibidas de ter a cidadania de Israel e sejam bem-vindas como cidadãs de Portugal.

