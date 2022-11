Homem detido por violar filha nas Caldas da Rainha

A Polícia Judiciária deteve, esta terça-feira, um homem, de 36 anos, suspeito de abusar sexualmente da filha menor, nas Caldas da Rainha.

O homem terá começado a abusar da filha em 2017, quando a criança tinha 11 anos.

Os abusos, segundo as autoridades, ocorreram “em contexto familiar, tendo o agressor, progenitor da vítima, à data com 11 anos de idade, aproveitado momentos a sós com aquela, para cometer os abusos”.

O caso só foi denunciado em setembro passado, no seguimento de mensagens do agressor, de teor sexual, enviadas à vítima, que lhe provocaram crises de ansiedade. A jovem acabou por contar os abusos de que era alvo com uma família amiga com quem estava a passar férias, e que reportou a situação à PJ.

O detido, atualmente a aguardar julgamento em liberdade devido a outro processo - relacionado com pornografia de menores - vai ser presente a tribunal, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de adequadas medidas de coação.