Efemérides de 30 de Novembro (2022)

1939 A União Soviética invadiu a Finlândia há 83 anos, no âmbito da II Guerra Mundial.

1947 Começou há 75 anos a guerra civil entre árabes e imigrantes judeus sionistas na Palestina (que os governios de Israel parecem adorar), logo a seguir à ONU reconhecer (na véspera) oficialmente a instalação de 2 Estados no território, marcando o fim do Mandato Britânico na região.

1990 O Diário de Lisboa, histórico vespertino editado desde 1921, cessou a publicação há 32 anos, depois de sobressair pela independência antes do 25 de Abril, e passar por grande influência do PCP a seguir, até ficar nas mãos do seu proprietário, António Pedro Ruella Ramos (1938-2009).

2004 O então Presidente da República Portuguesa (1996-2006), Jorge Sampaio (1939-2021), anunciou há 18 anos a decisão de dissolver a Assembleia da República e como consequência o governo em funções, chefiado por Santana Lopes.

2007 O quadro do pintor veneziano Giovanni Tiepolo (1696-1770), A Deposição de Cristo no Túmulo, foi arrematado em leilão da Leiria e Nascimento pelo Estado português, há 15 anos, por 1,5 milhões de euros, em opção de compra.

2009 O Tribunal de Contas recusou há 13 anos, durante a governação de Sócrates (2005-11), a atribuição do visto prévio à concessão rodoviária Litoral Oeste, elevando para cinco o número de "chumbos" aos contratos das novas concessões.

2012 Renato Seabra (n.1978) foi condenado há 10 anos em Nova Iorque de homicídio em segundo grau, pelo assassínio confessado do cronista social Carlos Castro, ocorrido em Janeiro de 2011.

2021 Josephine Baker tornou-se há um ano a primeira mulher negra a ser homenageada no Panteão de Paris, a maior honra para um artista em França.