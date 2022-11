Chefes da urgência do Hospital de Ponta Delgada apresentam demissão

Os chefes do serviço de urgência do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, nos Açores, demitiram-se esta quarta-feira, avança a SIC Notícias.

É a terceira demissão esta semana. Na segunda-feira, os chefes de equipa do serviço de urgência geral do Hospital Garcia de Orta, em Almada, também apresentaram a demissão, em protesto contra a escala de dezembro, que fica "abaixo dos mínimos".

Na terça-feira, os chefes e subchefes das equipas do serviço de urgência de medicina do Hospital Fernando Fonseca também seguiram o mesmo caminho.