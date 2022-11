"Casa Aberta" disponível para maiores de 60 anos

São ainda elegíveis para a dose de reforço no regime de "Casa Aberta" os utentes que não tiveram covid-19 nos últimos 150 dias e que já completaram o esquema vacinal há pelo menos 150 dias.





A modalidade "Casa Aberta" para a vacinação de reforço contra a Covid-19 e contra a gripe já está disponível para pessoas com 60 anos e mais e para pessoas com idade gual ou superior a 40 anos que foram vacinados com o fármaco da Janssen há 90 ou mais dias.

A informação foi avançada esta quarta-feira pelo Ministério da Saúde, que escreve ainda que são elegíveis para a dose de reforço no regime de "Casa Aberta" os utentes que não tiveram covid-19 nos últimos 150 dias e que já completaram o esquema vacinal há pelo menos 150 dias.

A modalidade está também disponível, quanto à covid-19, para a vacinação primária (toma das primeiras duas doses de qualquer vacina, com exceção da vacina de toma única da Janssen) para utentes com idade igual ou superior a 12 anos, a vacinação de reforço (comum 'terceira dose') para utentes dos 18 aos 59 anos e a vacinação de reforço sazonal ('quarta dose') para grupos profissionais prioritários (nomeadamente, dos serviços de saúde, bombeiros envolvidos no transporte de doente, profissionais de estabelecimentos prisionais, entre outros).

Assim estes indivíduos podem dirigir-se diretamente ao centro de vacinação ou centro de saúde para receber a vacina, desde que não tenham sido infetados ou inoculados há menos de 90 dias.

Já a vacinação contra o SARS-CoV-2 para crianças entre 5 e 11 anos deverá ser agendada previamente em qualquer ponto de vacinação ou centro de saúde.