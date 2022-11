China alivia restrições devido à onda de protestos

A China tem registado valores máximos de contágio por Covid-19 e por isso milhões de pessoas estavam em confinamento. Essa restrição levou a que os habitantes saíssem às ruas para mostrar o seu descontentamento.

Algumas cidades do país têm sido palco de fortes protestos, com os manifestantes a envolverem-se em confrontos com as autoridades, havendo registo de detenções.

Para dar resposta à contestação, o Governo de Pequim anunciou que vão ser levantadas algumas restrições à população, que tinham sido impostas para travar a pandemia, de modo a acalmar a onda de manifestações. As autoridades admitiram que a política “covid zero” tem causado muitos problemas e dificuldades aos chineses.

Depois dos confrontos, a China aumentou a presença policial nas principais cidades.