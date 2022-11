Detido homem que tentou matar jovens junto de estabelecimento de diversão noturna

Altercações ocorreram no verão do ano passado.





A Polícia Judiciária (PJ), em cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público (MP) deteve um homem de 31 anos por suspeitas da prática de dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada.

A informação foi esta quarta-feira divulgada pela autoridade em comunicado, onde se lê que os factos ocorreram na madrugada de 31 de julho de 2021, junto a um espaço de diversão noturna, na Figueira da Foz.

Nessa madrugada, ocorreu uma "altercação entre dois grupos de indivíduos", durante a qual o suspeito, "munido de uma arma branca, desferiu vários golpes nos ofendidos", de 19 e 25 anos de idade.

Na sequência dos ataques, as vítimas ficaram com diversas lesões ao nível torácico, na cara e no pescoço, "pondo em sério risco as suas vidas", explicou a PJ.

O detido, que já tinha antecedentes criminais, vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial, para a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.