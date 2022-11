Deslizamento de terras deixa pelo menos 30 pessoas desaparecidas no Brasil

Pelo menos menos 30 pessoas estão desaparecidas na sequência de um deslizamento de terras que na terça-feira ocorreu numa estrada em Guaratuba, no litoral do estado brasileiro do Paraná. A catástrofe, segundo estimam os bombeiros, terá atingido mais de uma dezena de carros e camiões.

Os bombeiros acreditam que estejam desaparecidas entre 30 e 50 pessoas, sendo que pelo menos 15 carros e seis camiões foram arrastados pela lama na rodovia BR-376. Contudo, não foi possível confirmar o número exato de vítimas, devido à dificuldade de saber quantas pessoas estavam no interior do veículo.

De acordo com informações divulgadas no primeiro boletim do gabinete de crise instituído pelo governo regional do Paraná para acompanhar o acidente, seis pessoas foram resgatadas com vida e duas mortas.