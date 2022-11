Apresentadora de televisão detida na megaoperação da PJ ao esquema milionário de fraude fiscal

Marido da apresentadora seria proprietário de empresas envolvidas no esquema de fraude fiscal.





A apresentadora Ana Lúcia Matos e o marido serão dois dos 14 detidos na megaoperação Admiral, que desmantelou uma organização criminosa de fraude fiscal, que terá movimentado mais de 2,2 mil milhões de euros na Europa, num esquema de fuga aos impostos levado a cabo através de um carrossel de empresas fictícias. Só em Portugal, o prejuízo para o Estado é de 300 milhões de euros.

Ana Lúcia Matos, que apresentou programas na CMTV, TVI e Benfica TV, e o marido, que será proprietário de empresas envolvidas no esquema de fraude fiscal, terão sido surpreendidos na sua casa na margem sul do Tejo, pelos inspetores da PJ do Porto, adiantou o Porto Canal.

O casal foi detido, tendo-lhes sido apreendidos vários bens de luxo.

Os detidos deverão começar a ser ouvidos esta quarta-feira no Tribunal de Instrução Criminal do Porto pelo juiz Pedro Miguel Vieira, que está a presidir ao processo.