Pensões sobem entre 3,89% e 4,83% em 2023

Esta atualização irá custar 110 milhões, a que se irá somar aos 1155 milhões já previstos no Orçamento do Estado para o próximo ano.





As pensões vão subir entre 3,89% e 4,83% a partir de 1 de janeiro para responder ao aumento da inflação.

De acordo com os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, esta atualização irá custar 110 milhões, a que se irá somar aos 1155 milhões já previstos no Orçamento para o próximo ano.

Mas vamos a números, as pensões até dois Indexante dos Apoios Sociais (IAS) irão registar um aumento de 4,83%. Entre dois a seis IAS irão sofrer um acréscimo de 4,49%, enquanto as pensões entre seis e 12 IAS terão uma subida de 3,89%.

Também o IAS vai aumentar 8,4%, passando de 443,20 euros para 480,43 euros.