Militar que morreu arrastada pelo mar entrou na água para ajudar os camaradas em dificuldades

As cerimónias fúnebres da militar Ani Dabó, que morreu depois de ser arrastada para o mar numa praia na Póvoa de Varzim, já foram marcadas.

“É num momento de luto e profunda consternação para o Exército que se informa que foram agendadas as cerimónias fúnebres da Primeiro-cabo Ani Dabó”, lê-se no comunicado do Exército.

A primeiro-cabo estará em câmara ardente, a partir das 16h30 de dia 2 de dezembro, sexta-feira, na paróquia de S. Bento de Massamá e que a missa de corpo presente terá lugar no sábado, dia 3 de dezembro, às 14h30, a que se seguirá o funeral no cemitério da Amadora.

O Exército informa ainda que segundo informação preliminar recolhida, no âmbito da inquirição de testemunhas militares, Ani Dabó viu os colegas serem arrastados e que “sem hesitar, num ato de altruísmo, procurou ajudar camaradas seus que se encontravam em dificuldades, ato que, lamentavelmente, resultou no trágico falecimento da militar”.