A cantora e compositora Christine McVie, dos Fleetwood Mac, morreu, esta quarta-feira, aos 79 anos, informou a família.

Christine McVie é autora de alguns dos temas mais icónicos da banda, como ‘Don’t Stop’, ‘Everywhere’ ou ‘Little Lies’.

“É com peso no coração que estamos a informar a morte de Christine. Ela morreu de forma pacífica no hospital esta manhã, quarta-feira, 30 de novembro de 2022, após uma doença repentina", escreveu a família no Facebook.