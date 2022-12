Finanças alargam prazos de pagamento do IMI e do IUC

O Ministério das Finanças vai alargar os prazos de pagamento do IMI e do IUC, devido aos constrangimentos informáticos que aconteceram ocorreram no Portal das Finanças, durante a manhã de quarta-feira.

“Atendendo aos constrangimentos informáticos verificados temporariamente no Portal das Finanças na manhã de quarta-feira, 30 de novembro, e de modo a salvaguardar os direitos e garantias dos contribuintes, os prazos para pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e do Imposto Único de Circulação (IUC) que terminassem a 30 de novembro foram prorrogados até ao próximo dia 2 de dezembro, inclusive”, lê-se na nota enviada pelo Ministério das Finanças.

Ministério liderado por Fernando Medina garante que “não são devidos quaisquer juros ou penalidades associados a este alargamento dos prazos”.