Utentes do Centro de Saúde de Algueirão-Mem Martins em protesto

Os utentes do centro de Saúde de Algueirão-Mem Martins estão em protesto esta sexta-feira contra a falta de médicos, enfermeiros e administrativos e denunciam o tempo de espera para conseguir uma consulta médica.

Este centro tem mais de 43 mil utentes inscritos e há relatos de doentes que têm de chegar de madrugada para marcar uma consulta. Mais de 60% dos utentes continuam sem médico de família e a comissão de utentes de Algueirão-Mem Martins exige a contratação de mais profissionais.

Para além do protesto nas imediações do centro de saúde, vai ser também entregue um abaixo-assinado com mais de 2.400 assinaturas que irá ser entregue à direção desta unidade de saúde.