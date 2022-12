Dezembro chega com frio e chuva

O mês de Dezembro chegou e neste primeiro fim de semana do mês, os portugueses podem contar com frio, chuva e possibilidade de neve nas terras altas, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No norte do país as temperaturas mínimas vão sofrer uma descida e andarão à volta dos zero graus, com a previsão da região de Trás-os-Montes poder atingir valor negativos. Já na região sul haverá uma pequena subida da temperatura.

A previsão para Lisboa indica 7 graus de mínima e 14 de máxima. No Porto, as temperaturas vão oscilar entre os 5 e os 15 graus. A cidade mais fria será Bragança, a chegar aos -2 graus negativos, mas o frio também se vai fazer sentir na Guarda, em Viseu e Vila Real com mínimas de zero graus.