Sam Smith vai atuar no NOS Alive

O músico britânico Sam Smith vai voltar a Portugal para atuar no palco principal do terceiro dia da 15ª edição do NOS Alive, no próximo dia 8 de julho de 2023.

A confirmação foi dada esta sexta-feira pela organização do festival.

Sam Smith já atuou três vezes em Portugal, duas das quais também no Passeio Marítimo de Algés, e volta ao país para apresentar o seu próximo álbum, "Gloria", que vai ser lançado a 27 de janeiro.

Deste trabalho já são conhecidas as músicas "Love Me More" e "Unholy".

A 15.ª edição do NOS Alive contará ainda com atuações de Lizzo e The Black Keys, no palco NOS, e Angel Olsen, no palco Heineken.