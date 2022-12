António Costa vai ao Qatar

A Seleção Nacional irá jogar na terça-feira se ficar em primeiro lugar do grupo H, algo que será decidido no jogo de hoje com a seleção coreana.





O primeiro-ministro anunciou esta sexta-feira que vai ao Qatar ver o jogo da Seleção Nacional para os oitavos de final. À saída da tomada de posse dos novos secretários de Estado, António Costa disse que espera estar no Qatar na próxima terça-feira.

Recorde-se que o primeiro-ministro não vai estar presente hoje no jogo de Portugal com a Coreia do Sul por motivos de saúde. Irá ser substituído pela ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.

