2 de dezembro 2022 às 13:45

Consulado ucraniano em Brno evacuado devido a "pacote suspeito"

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Oleg Nikolenko, revelou esta sexta-feira que foram várias as embaixadas e consulados ucranianos que receberam “pacotes sangrentos” com “olhos de animais”.