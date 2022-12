Portway aumenta salários, subsídios e atribui prémio extra

Empresa esclarece ainda que parte destes aumentos serão feitos ainda no ano de 2022, com retroativos ao mês de outubro.





A Portway chegou a acordo com as estruturas sindicais representativas dos trabalhadores na empresa para atualizações salariais no próximo ano de 2023. Os aumentos salariais para os níveis base das tabelas são de 8,5% e no mínimo de 5% nos níveis seguintes. A empresa esclarece ainda que parte destes aumentos serão feitos ainda no ano de 2022, com retroativos ao mês de outubro.

Está ainda previsto um prémio adicional a todos os trabalhadores, a pagar em fevereiro, caso a Portway atinja um comportamento económico-financeiro e operacional em linha com os níveis esperados. «O resultado final da negociação significa que, no próximo ano, a massa salarial da Portway vai aumentar 5,5%. Incluem-se aqui os aumentos salariais e devidos impactos em todas as rubricas indexadas e atualizações de vários subsídios como sejam o abono de transporte, o benefício social e o subsídio de alimentação», explica a empresa.

E acrescenta: «Este é um esforço financeiro considerável para uma empresa que ainda não recuperou totalmente o desempenho verificado antes da pandemia. No entanto, no atual contexto inflacionista, a empresa solidariza-se com os seus trabalhadores e avança para aumentos salariais e de subsídios, num espírito de cooperação perante o cenário de aumento generalizado do custo de vida que se vive no país e na Europa».

Recorde-se que uma das estruturas sindicais, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac), convocou uma paralisação do passado mês de agosto, «que resultou no cancelamento de mais de 200 voos» e provocou sérios constrangimentos nos aeroportos portugueses.