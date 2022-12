Coreia vence Portugal e passa aos oitavos em segundo do grupo

A seleção nacional perdeu, esta sexta-feira, o jogo contra a Coreia do Sul por 2-1, na terceira jornada da fase de grupos do Mundial no Qatar.

Com esta vitória, a equipa treinada pelo português Paulo Bento assegura assim o apuramento para os oitavos de final da competição, em segundo lugar do grupo.

Por outro lado, a derrota da seleção portuguesa não afasta Portugal da liderança.

Com o apuramento garantido, ainda antes do jogo, o selecionador Fernando Santos aproveitou para fazer várias mexidas no onze inicial. Diogo Dalot, António Silva, Matheus Nunes, João Mário, Vitinha e Ricardo Horta, que fez o 1-0 aos 5', foram as novidades.

Aos 27 minutos, a Coreia conseguiu igualar com golo de Kim Young-Gwon.

E já no tempo de compensação, Hwang Hee-Chan fechou o resultado nos 2-1, assegurando assim a passagem da Coreia do Sul aos oitavos.

No outro jogo do grupo, o Uruguai foi vencedor face ao Gana, por 2-0, mas não foi o suficiente para o apuramento da equipa sul-americana.

Resta saber quel o adversário que Portugal encontrará no jogo de oitavos de final, marcado para terça-feira às 19h.