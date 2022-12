Presidente do hospital de Ponta Delgada apresenta demissão

A onda de demissões continua no Serviço Nacional de Saúde, desta vez o pedido de demissão foi apresentado pela presidente da administração do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada e a demissão de Cristina Fraga já foi aceite pelo presidente do Governo dos Açores.

De acordo com a agência Lusa, 25 diretores dos serviços do mesmo hospital, também se demitiram esta sexta-feira e o médico Emanuel Dias, porta-voz dos diretores demissionários, queixa-se do facto de as escalas de serviço do hospital “não estar preenchida" e que quem a está preencher é o atual conselho de administração, "que não o tem conseguido”.

Para além das escalas os profissionais queixam-se da falta de condições para atender os doentes nos vários serviços do hospital de Ponta Delgada.