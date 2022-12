Adam Sandler diz que "Ronaldo é 'para lá de fixe'"

O ator Adam Sandler desejou boa sorte à seleção nacional e elogiou Cristiano Ronaldo, durante um evento em Los Angeles, no qual a agência Lusa participou.

"O Ronaldo é para lá de fixe ['cool as hell']", disse Adam Sandler, "Não conheço o futebol tão bem como gostaria", admitiu, adiantando, no entanto, que tem estado a acompanhar os jogos do Campeonato do Mundo. "Vi hoje um jogo", afirmou.

"Sei que os EUA estão a ter um bom desempenho, o que é muito entusiasmante. Fiquei triste pelo México", continuou. "A próxima ronda é a dos oitavos de final? Boa sorte para Portugal".