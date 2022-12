"Sempre fui um defensor do entendimento entre o PS e o PSD"

Eduardo Marçal Grilo garante que o ‘país progride não é com ruturas é com entendimentos’ e que os dois partidos têm obrigação de se entenderem nas questões fundamentais e de encontrarem ‘uma estratégia que seja a estratégia do país’.





Eduardo Marçal Grilo acaba de lançar o livro Salazar e a Educação no Estado Novo, onde faz um retrato do ensino nessa altura, considerando que «só conhecendo bem o passado se consegue perceber o tempo que vivemos e ter uma noção do que será possível perspetivar para o futuro». E a partir daí analisa o atual estado de ensino, defendendo uma maior aposta no pré-escolar, uma vez que entende que é a base para tudo, não fosse ele considerado o ‘pai do pré-escolar’. No entanto, reconhece que as condições económicas ainda representem um travão para a formação. «Se a pessoa tem como única preocupação ou preocupação fundamental ter um rendimento que lhe permita alimentar a família até ao final do mês, educar parece ser a sua segunda prioridade».

Como surgiu a ideia de lançar este livro?

Comecei por querer fazer três ministros que considero que foram muito relevantes durante todo o consulado de Salazar. Não é sobre o Estado Novo todo, não vai até 1974 vai só até 1968 com três ministros: Carneiro Pacheco, Leite Pinto e Galvão Teles e porquê? Porque Carneiro Pacheco marca muito a fase doutrinária do regime, no final dos anos 30 – é ministro entre 1936 e 1940 – e faz aquela lei muito famosa, a Lei de Bases de 1936. E os dois ministros depois de 1955, que conheci pessoalmente, embora com uma diferença de idade muito grande, como é evidente. Leite Pinto e Galvão Teles são dois ministros que olham muito para a frente e alteram, não digo radicalmente, mas substancialmente a política educativa, pois arrancam com a extensão da escolaridade obrigatória, que foi uma coisa muito importante e foi uma das grandes pechas do regime, já que durante tempo demais se manteve três anos de escolaridade, o que era uma coisa ridícula mesmo em termos europeus. Comecei a trabalhar nisso, na recolha de material sobre os três e por variadíssimas razões tinha material suficiente. Claro que deu muito trabalho e o editor achou que valia a pena fazer uma coisa mais ampla e não apenas três biografias.

Disse que só conhecendo o passado é possível perceber o tempo em que vivemos e perspetivar o futuro...

O analfabetismo, obviamente, foi um fator muito decisivo para o futuro do país, mas a ideia era mostrar o regime que apostava muito num sistema muito elitista. Tínhamos um sistema de seleção forte que era feito logo na terceira, quarta classe. Não era o final do ensino.

A maioria desistia cedo...

Só uma pequena parte entrava para o liceu e a partir do chamado quinto ano – que é hoje o nono ano – uma parte muito significativa dos estudantes abandonava. Ou ia trabalhar ou ia fazer alguns cursos, como o de formação de professores do ensino primário, por exemplo. Muitos iam para as escolas técnicas, mas o sistema de seleção para a universidade era muito apertado.

Disse que era visto como uma elite das elites por ser considerado que não era preciso ter tantos quadros qualificados...

Há afirmações nesse sentido e o regime apostava muito em ter uma elite bem formada. Procuro mostrar no livro que o ensino, aqueles que o faziam, como foi o meu caso – por isso digo que fui um privilegiado e como eu, muitos outros – éramos sujeitos a uma série de filtros, mas o ensino era de qualidade. O ensino liceal era indiscutivelmente um ensino de qualidade, com muitos constrangimentos do ponto de vista ideológico, obviamente. Os professores do liceu eram professores de alta qualidade. A maioria dos alunos, não quer dizer que fossem todos, pertencia a uma elite. Por exemplo, na cidade onde vivia, em Castelo Branco, os professores do liceu eram o topo, eram pessoas muito qualificadas na área da história, da linguística, das ciências, das matemáticas, das físicas, etc. Pessoas muito evoluídas e muito bem preparadas. As universidades obviamente que eram muito diferentes do que são hoje.

Hoje até estamos a assistir a uma massificação...

Agora poderemos ter uma massificação, mas naquela altura, era de uma grande qualidade, designadamente na investigação. Por exemplo, Leite Pinto é um grande entusiasta da investigação científica e do conhecimento. É o primeiro ministro que não é de Coimbra. Salazar vai buscar praticamente todos os ministros até 1955 a Coimbra: Carneiro Pacheco, Marco Figueiredo, Pires de Lima que são três ministros muito relevantes, mas depois vai buscar Leite Pinto. Leite Pinto que é um homem muito aberto, formado fora do país, em Paris e casado com uma russa.

Um perfil diferente...

Era um homem do mundo. Marcelo Rebelo de Sousa, que escreve o prefácio do livro, na apresentação chamou-lhe um génio. Era, de facto, um homem muito virado para a frente, com uma grande visão. É interessante, por exemplo, que o Plano Regional do Mediterrâneo feito pela OCDE é resultado de uma proposta dele. Pensei que Portugal tinha aderido, mas afinal quem sugere à OCDE e quem lança este plano foi o próprio Leite Pinto. É um homem com uma abertura muito grande e é a partir dele que a política educativa começa a ter em conta esta coisa tão simples: quanto melhor, quanto mais avançada, quanto maior forem as formações das pessoas melhor pode ser o desenvolvimento económico, maior pode ser o crescimento e maior pode ser o desenvolvimento do país. Esse é um aspeto muito importante, que é uma visão que até 1955 não era tida em conta. Se calhar até 1955 é capaz de ser exagerado, porque é preciso ter em conta o trabalho de Pires de Lima. Pires de Lima era um conservador reformista, mas que acompanhou aquilo que foi o início do processo de industrialização do país. Um processo de industrialização que veio muito do ministro Ferreira Dias, que foi meu contemporâneo do Técnico, era professor quando fui aluno do Técnico, era mais velho que eu, como é evidente. Esse processo de industrialização e de eletrificação do país aparecem em simultâneo, a partir da Segunda Guerra, depois de 1946, mas Pires de Lima percebeu a importância da formação profissional. É ele que estrutura as escolas profissionais, tanto na parte industrial, como na parte comercial, surgindo as escolas industriais e as escolas comerciais. Era um homem minucioso, um jurista eminente, eram tudo pessoas de alta qualidade. O próprio Carneiro Pacheco, que era uma pessoa muitíssimo conservadora e talvez até excessivamente alinhado com o eixo durante a guerra, sai do Governo em 1940. Julgo que Salazar o tira de ministro e envia-o para embaixador no Vaticano porque era muito próximo do regime alemão. Estava muito alinhado com algumas ideias muito extremistas e os discursos dele mostram isso. É engraçado, Carneiro Pacheco é relativamente fácil de estudar, porque quando sai do cargo de ministro e vai para o Vaticano publica um livro que, por acaso tenho há muitos anos, comprei num alfarrabista – tenho a mania de comprar coisas antigas – que se chama Portugal Renovado, onde estão todos os discursos que fez durante essa altura. Os ministros, daquela altura, não são como os de hoje, só falavam de vez em quando.

