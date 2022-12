"Prefiro morrer como um ser humano, a viver como um animal"

Tal como para a feminista e anarquista Emma Goldman, para Azar a revolução tem de ser dançável. A sua gargalhada envolvente foi ocupando a entrevista que, por questões de segurança, se desenrolou durante três semanas. No sábado passado, tivemos uma última conversa: «Estou numa situação muito complicada, ligo-lhe mal possa». Até hoje. Um elemento da Comunidade Iraniana em Portugal, que nos colocou em contacto com Azar, está preocupado. O Parlamento iraniano prepara-se para fazer uma alteração legislativa que permita condenar à morte os manifestantes que falarem com jornalistas. Esperamos que Azar se esteja a rir.

Queimar o hijab, cortar o cabelo, é um desafio ao regime que impõe o uso do véu às mulheres ou tem outro simbolismo?

As duas coisas. O Irão é um país com vários grupos étnicos. Os protestos começaram com o assassínio de Mahsa Amini, que era curda. Por isso, as mulheres curdas – as quais, por tradição, quando um familiar morre, cortam os cabelos em sinal de dor e luto – fizeram o mesmo após a morte de Mahsa. As palavras de ordem, «Mulher, Vida, Liberdade», que nos acompanham nas ruas, são igualmente um slogan que tem origem nas feministas curdas. E isso marcou as primeiras manifestações. Eu, que sou persa e não conheço bem a cultura curda, desconhecia, no início, o seu significado. Por isso, sim, há uma carga simbólica inicial, para lamentar a morte de Mahsa, mas há, sobretudo, uma insurreição contra o regime. Ao cortarem os seus cabelos, as mulheres querem fazer chegar àqueles que as tiranizam uma mensagem bélica: «Chega, eu não quero cortar os meus cabelos, o que eu gostava era de vos fazer exatamente o que estou a fazer com eles agora!».

É isso que sente?

Sem dúvida que é o que me apetece fazer (risos).

Também cortou o seu cabelo?

Não. Como disse, isso foi uma reação à infame morte de Mahsa. O hijab hoje é uma questão praticamente resolvida no Irão (risos). Agora, andamos na rua sem o véu. É a primeira vez em 43 anos. O hijab é apenas uma parte do nosso problema, do qual, claro, não vamos abdicar. Não sei se conhece a canção Baraye do músico Shervin Haji – que foi preso, aliás, por a ter escrito. A letra menciona vários temas como a corrupção no Irão, a censura e a descriminação de género. Nós queremos acabar com tudo isso, não ficamos por menos, e a única forma de o alcançar é deitar abaixo o governo. Se ouvires os protestos hoje, já não se está a falar de Mahsa, nem do hijab.

A morte de Mahsa foi o rastilho?

Imagine que tem em casa uma série de material inflamável. Basta uma faísca para tudo ir pelos ares. Esse foi o papel de Mahsa. O que se está a pedir agora é a queda do regime. E nós sabemos que isto não vai ser uma luta fácil.

Os protestos estão a ser organizados ou são espontâneos?

Os protestos não são organizados por ninguém. A internet está sempre a falhar e os telemóveis estão sob escuta. Esta revolução é orientada por uma ideia: mulheres, vida, liberdade. Eu acho que isso é uma força muito poderosa. E é isso que está a trazer as pessoas para a rua, apesar de não terem um líder.

Não conheço uma revolução que tenha funcionado sem líderes, teóricos, gente capaz de organizar as massas.

Claro que nós precisamos de uma oposição! O problema é que este regime, durante 42 anos, matou ou prendeu os nossos principais líderes. Se as prisões fossem abertas, íamos ter gente capaz para governar todo o Médio Oriente. E não é por sermos melhores do que os outros, é porque o número é muito grande.

