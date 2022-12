Procuradoria-Geral do Irão anuncia fim da 'polícia da moralidade'

O Irão aboliu a polícia da moralidade, força que detinha especialmente mulheres que não cumpriam as regras de vestuário de acordo com os códigos do país, informou Mohamad Jafar Montazeri, o procurador-geral do país.

O anúncio foi feito sábado à noite, com o responsável, citado pela agência de notícias iraniana ISNA, a afirmar que aquela autoridade "não tem nada a ver com o poder judicial".

Montazeri explicou que o judiciário continuará a fiscalizar o comportamento em nível comunitário, frisando que o vestuário feminino continua a ser muito importante, principalmente na cidade sagrada de Qom, ao sul de Teerão.

"O mau 'hijab' (véu islâmico) no país, especialmente na cidade sagrada de Qom, é uma das principais preocupações do poder judicial, bem como da nossa sociedade revolucionária, mas se deve notar que a ação legal é o último recurso e medidas culturais precedem qualquer outro", justificou Montazeri.

Recorde-se que o Irão vive protestos generalizados desde 16 de setembro, após a morte sob custódia policial da jovem curda Mahsa Amini, de 22 anos, que havia sido detida justamente pela polícia da moralidade por supostamente usar o véu islâmico de forma inadequada.