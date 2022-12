Mais de 500 localidades ucranianas sem energia devido a ataques russos

Mais de 500 localidades ucranianas continuam, este domingo, sem energia, resultado de semanas de intensos ataques pelas tropas russas à rede elétrica.

"O inimigo continua a atacar a infraestrutura essencial do país. Atualmente, 507 localidades em oito regiões do nosso país estão sem fornecimento de eletricidade", disse o vice-ministro do Interior, Yevgueny Yenin, à televisão ucraniana, acrescentando que "a região de Kharkiv é a mais atingida com 112 aldeias isoladas".

Além disso, outras 90 aldeias foram isoladas nas regiões de Donetsk e Kherson, disse ainda o responsável, assim como outras nas regiões de Mykolaiv, Zaporijia e Lugansk. Os constantes cortes diários de luz afetaram o aquecimento e a iluminação de milhões de pessoas na Ucrânia.

Recorde-se que a operadora privada de energia ucraniana, DTEK, disse na quinta-feira que quase metade da rede elétrica da Ucrânia continua danificada depois do ataque da Rússia às instalações de energia ucranianas, em outubro.