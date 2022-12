Não caiam na armadilha da propaganda de um regime ditador!

Por Sanaz Zadegan, ativista iraniana

Apesar de parecer uma boa notícia, trata-se de uma estratégia propagandista utilizada pelo regime da República Islâmica de, não só tentar acalmar a onda de protestos que estão a ser organizadas em mais de 30 cidades Iranianas entre 5 a 7 Dezembro, como de mostrar uma imagem simpática perante a comunidade Internacional que abriu os olhos às acções desumanas deste regime.

Para que fique claro - o uso do véu e vestimenta islâmica continua a ser obrigatória.



Pedimos encarecidamente aos media para que não repitam cegamente notícias que saem da comunicação social do Irão. Comunicação social deste país está sob controlo total do regime e reiterar cegamente o que é publicado por eles é ceder e dar força aos conteúdos falsos e propagandistas deste regime!



O objectivo da Revolução em curso não é abolir a polícia moral e já nem se trata da questão da obrigatoriedade do véu.

O objectivo da Revolução é a queda do regime da República Islâmica e instauração de um regime democrático que retorne e garanta todos os direitos fundamentais humanos e cívicos ao povo Iraniano.



A única vitória que aceitamos é a queda do regime da República Islâmica!