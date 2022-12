Ucrânia denuncia "aumento drástico" da violência sexual como arma de guerra das tropas russas

"Em muitos casos, as pessoas são violadas, torturadas e depois mortas por soldados russos. Muitas vezes, as violações acontecem em frente de familiares e crianças", explicou o procurador-geral da Ucrânia.





O procurador-geral da Ucrânia, Andrei Kostin, denunciou um "aumento drástico" no uso de violência sexual como arma de guerra usada pelas tropas russas.

O responsável, de acordo com a agência alemã DPA, acusou os militares russos de usarem deliberadamente a violência sexual como arma de guerra "para humilharem os ucranianos".

"Em muitos casos, as pessoas são violadas, torturadas e depois mortas por soldados russos. Muitas vezes, as violações acontecem em frente de familiares e crianças", explicou o procurador-geral, acrescentando que "todos os géneros e faixas etárias são afetados". Segundo diz, os comandantes russos costumam ordenar ou apoiar as violações.

Wenzel Michalski, diretor da Human Rights Watch para a Alemanha, disse que esta tem sido uma tática sistemática no contexto da violência que ocorreu desde o início da guerra: "Atos violentos cometidos por soldados, incluindo violações, não são punidos pelas lideranças militares e políticas russas. Pelo contrário, as forças que agem com particular brutalidade continuam a ser homenageadas", explicou Michalski.

Sublinhe-se que, na sexta-feira, a comissão de inquérito da ONU que investiga a guerra na Ucrânia disse que a falta de resposta da Rússia para ter acesso aos territórios ocupados pelas forças armadas russas dificulta o seu trabalho, como por exemplo em falar com vítimas de violência sexual, "uma vez que ainda há muito estigma ligado a ela e muitos não estão dispostos a falar publicamente sobre o que sofreram", acrescentou a bósnia Jasminka Dzumhur.