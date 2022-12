Polícias e SEF

Porque passam os agentes do SEF para a Judiciária? Já agora, espera-se que não sejam só os inspectores.

Será porque a Judiciária é melhor do que as restantes Polícias? Porque o SEF não me parece pior do que elas. Não seria mais simples depurar o SEF, bem como as diversas Polícias, mesmo com a oposição dos seus representantes – que também é muito estranho, se manifestarem oposição a isso. Mas talvez mudem com a depuração.