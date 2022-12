Axl Rose vai deixar de atirar microfones ao público após fã ter partido cana do nariz

A fã em causa, Rebeca Howe, contou que esteve a assistir ao espetáculo próximo do palco, tendo ficado com a cana do seu nariz partida quando Axl Rose atirou o seu microfone para o público.





Axl Rose, vocalista e líder dos Guns N´Roses, acertou, num dos recentes concertos da banda, com o seu microfone no nariz de uma fã que se encontrava no meio da plateia. O cantor, ao saber da notícia, afirmou que não voltará a atirar, como tem feito nos últimos 30 anos, o 'micro' para os fãs.

Na semana passada, a icónica banda de rock deu um concerto em Adelaide, na Austrália. Em declarações ao jornal “Adelaide Advertiser”, a fã em causa, Rebeca Howe, contou que esteve a assistir ao espetáculo próximo do palco, tendo ficado com a cana do seu nariz partida quando Axl Rose atirou o seu microfone para o público, no final do tema “Paradise City” - uma das músicas mais conhecidas do grupo. “Acertou-me em cheio”, disse.

Depois de ter tomado conhecimento do incidente, Axl publicou, nas redes sociais, uma mensagem, afirmando que esta foi a última vez que atirou o microfone.

“Obviamente, não queremos que ninguém se magoe”, escreveu. “Há 30 anos que atiro o microfone, e sempre pensámos nisso como uma parte integrante do final da atuação aguardada pelos fãs. Infelizmente, há quem queira noticiar isto de uma forma negativa ou irresponsável, o que está muito longe da realidade. Esperamos que o público e, claro, os fãs entendam que isto por vezes acontece”.

Recentemente, e também na Austrália, um dos seus concertos foi ‘invadido’ por drones. “Distraíram-nos. Alguém achou que estava a fazer uma grande coisa, mas os drones estavam demasiado próximos do palco”, escreveu o músico, no Twitter.

“Não estamos habituados a isto. Estivemos sempre com aquilo na cabeça. As pessoas estavam irritadas. Percebo que possa ser divertido gravar um vídeo pirata, mas agradecíamos que pensassem na banda e nos fãs”, rematou.