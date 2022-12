Escolas e estabelecimentos comerciais em Faro fechados devido ao mau tempo

Em declarações à agência Lusa, fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro disse que a noite e a madrugada foram "relativamente calmas", mas a situação complicou-se de manhã, nomeadamente a partir das 7h00, quando começou a chover intensamente na cidade.





A intensa chuva registada esta segunda-feira de manhã em Faro provocou inundações, bloqueio de estradas e várias escolas e estabelecimentos comerciais ficaram encerrados.

O coordenador da Proteção Civil Municipal de Faro, Rui Graça, adiantou à agência Lusa que a chuva que caiu no espaço de uma hora, entre as 7h00 e as 8h00, "provocou inundações um pouco por todo o concelho, sendo o centro da cidade a zona mais afetada".

Rui Graça disse ainda que algumas estradas de acesso à cidade "ficaram igualmente intransitáveis devido à acumulação de água, o que originou o caos no trânsito rodoviário nas três principais entradas da cidade".

Já os sistemas de drenagem de águas pluviais "teve dificuldade em escoar o grande caudal de água registado num tão curto espaço de tempo, considerando que a situação era difícil de controlar".

"A drenagem funciona por gravidade, daí a dificuldade em escoar um acumulado de água de 19 milímetros por metro quadrado num tão curto espaço de tempo", frisou.

Recorde-se que os distritos de Faro e Beja estão hoje sob aviso laranja, emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), por causa da precipitação até às 15h00. A partir dessa hora o aviso passa a amarelo, mantendo-se pelo menos até às 18h00.

Notícia atualizada às 15h43.