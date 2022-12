Associação Bússola Coração leva 500 crianças ao teatro

A associação Bússola Coração levou 500 crianças ao teatro no passado dia 27 de novembro, numa ação solidária de Natal.

Crianças e jovens, dos 3 aos 17 anos, com deficiência, institucionalizados, filhos de reclusos e refugiados ucranianos puderam ver e ouvir o musical Shrek, no Parque Mayer em Lisboa, ser recebidas pelo Pai Natal, de quem receberam um presente de Natal.

“Para muitas destas crianças, será a primeira vez que irão ao teatro. Na verdade, não estamos a levar as crianças ao teatro, mas o teatro às crianças, com tudo de bom que o teatro tem, a começar pela alegria” afirmou Marta Relvas, da direção da Bússola Coração. “A Bússola é, como o seu nome indica, uma associação que procura levar o que mais é preciso a quem menos tem”, acrescentou a responsável.

A iniciativa foi possível graças à redução do preço dos bilhetes, proporcionada pela produtora do musical e mecenas principal, a Yellow Star Company, além de ter contado com o apoio de vários mecenas particulares, que se associaram à ação solidária.

A Missão Continente, Gullón, Faber Castel são as marcas que apoiam a iniciativa, tendo oferecido presentes para várias instituições, como Casa da Criança de Tires, Casa dos Rapazes, Aldeias SOS, Ludoteca Fundação Marques de Pombal, Cercica, Fundação “O Século”, CrescerSer, Associação Salvador, APPT21 Associação Diferenças, Academia do Johnson, Centro Paroquial do Estoril, Casa de Santana, Fundação do Gil, Gaivotas da Torre, Casa S. Francisco de Assis SCML, Casa de Acolhimento Quinta de S. Miguel, Mimar e Casa da Cidade.



A Bússola Coração acredita que nenhuma criança ou jovem pode ficar para trás e que não há dois caminhos iguais. A associação considera que se não sabemos para onde vamos, não podemos verdadeiramente avançar. E esta é a razão pela qual afirma: Bússola Coração. Porque todos precisamos de um rumo.