Família de Cristiano Ronaldo com dias cheios de surpresas no Qatar

Georgina Rodríguez, companheira de Cristiana Ronaldo, encontra-se juntamente com o filho mais velho do jogador, no Qatar, país anfitrião do Mundial de Futebol, onde conheceram Tyga, um famoso rapper norte-americano.

A modelo e o filho mais velho do jogador, Cristianinho, tiveram a oportunidade de tirar uma fotografia com o músico.

Além disso, estando a família de Ronaldo no país do Médio Oriente há alguns dias, a namorada do craque recebeu, recentemente, um convite da irmã do ‘Emir’ (chefe) do Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, e filha do antigo Emir Hamad Bin Khalifa Al-Thani.

Através do Instagram, Georgina mostrou-se a visitar um museu e agradeceu a oportunidade. "Obrigado, Al Mayassa bint Hamad Al-Thani, pela exposição mais linda que já vi", declarou Georgina ao mostrar o momento em que visitou o local, acompanhada pelos filhos.