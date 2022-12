Rússia lança nova vaga de ataques em várias regiões da Ucrânia

As tropas russas lançaram, esta segunda-feira, uma outra vaga de ataques a várias regiões da Ucrânia, informaram as autoridades ucranianas.

A notícia foi dada por um porta-voz da Força Aérea ucraniana, que informou sobre o lançamento de um primeiro lote de mísseis e levantou a possibilidade de Moscovo estar a realizar os ataques em diferentes fases, com a estratégia de enganar o sistema de mísseis antiaéreo.

Entre as regiões afetadas estão Zaporijia, Odessa, Cherkasi, Kharkiv, Dnipropetrovsk e Poltava.

Os ataques, dizem ainda as Forças Armadas da Ucrânia, visam infraestruturas energéticas do país, acreditando que irão existir novos cortes de eletricidade, numa altura em que as temperaturas no país estão a descer.

Ainda hoje, a Ukrenergo, operadora estatal de eletricidade ucraniana, informou que o país registou um novo corte geral no fornecimento de eletricidade no contexto de uma situação que "permanece complicada".