Detido homem que dava droga a crianças a troco de favores sexuais

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 38 anos, suspeito de dar droga a menores, alguns com menos de 14 anos, em troca de favores sexuais.

“A investigação permitiu recolher fortes indícios da prática de crimes de abuso sexual de crianças e de atos sexuais com adolescentes sobre quatro vítimas, de quem obtinha favores sexuais, a troco de estupefacientes”, informa a PJ.

Foram realizadas buscas, das quais resultou a apreensão de canábis, diversos objetos relacionados com o corte, embalamento, acondicionamento e pesagem de droga, equipamentos de comunicações e informáticos, e um automóvel.

O detido já tem antecedentes criminais e policiais de crimes da mesma natureza.

Foi presente às autoridades judiciárias tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de prisão preventiva e de proibição de contactos com as vítimas.