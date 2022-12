Média de espera de doentes nas urgências em Lisboa varia entre 33 minutos e 11 horas

Os tempos médios de espera para os doentes dos hospitais da região de Lisboa oscilavam – às 11h45 desta segunda-feira – entre as 11 horas no Hospital Santa Maria e os 33 minutos no São Francisco Xavier.

Segundo os dados do Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), consultados pela agência Lusa, àquela hora encontravam-se 19 doentes com pulseira amarela (urgente) no serviço de urgência central do Hospital Santa Maria, tendo um tempo médio de espera de 11 horas e 10 minutos. O tempo recomendado é de 60 minutos.

Já no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, o tempo médio é de duas horas e 21 minutos, com 42 pessoas, naquela hora, no serviço de urgência. Por sua vez, o hospital pediátrico D. Estefânia tem um tempo médio de espera de uma hora e 17 minutos, com nove doentes a aguardar no serviço de urgência, e o Hospital São José uma hora e 26 minutos (com 13 doentes).

Nos hospitais Garcia de Orta, em Almada, São Francisco Xavier, e Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) o tempo médio de espera é menor, estando dentro do recomendado, com 38, 33 e 39 minutos, respetivamente.

Em comunicado, o Hospital de Santa Maria explica o aumento registado resulta não apenas de um maior número de procura por parte de utentes da área de referência do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), mas também do funcionamento em rede do Serviço Nacional de Saúde.