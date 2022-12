Preço das casas em Portugal subiu 1,9% em novembro

Os preços das casas em Portugal subiram 1,9% em novembro face ao mês anterior. Esta é a principal conclusão do índice de preços do idealista, que revela que comprar casa tinha um custo de 2 460 euros por metro quadrado no final do mês de novembro deste ano, tendo em conta o valor mediano.

Um cenário visível em quase todo o território português, já que as casas ficaram mais caras em 17 capitais de distrito, entre outubro e novembro, com Vila Real a liderar as subidas (5%). Em Lisboa, os preços das casas subiram 1,2% e no Porto 0,5% durante o mesmo período.

Já em relação à variação trimestral e anual, os preços das casas em Portugal subiram 2,8% e 5,9%, respetivamente.

Fazendo as contas às capitais de distrito, depois de Vila Real segue-se Viseu (4,4%) e Beja (3,8%) a liderarem a lista. Seguem-se Castelo Branco (2,5%), Santarém (2,4%), Ponta Delgada (2,4%), Guarda (2,3%), Braga (1,8%), Funchal (1,4%), Lisboa (1,2%), Viana do Castelo (1,2%), Bragança (1%), Évora (0,9%), Coimbra (0,8%), Setúbal (0,6%), Leiria (0,5%) e Porto (0,5%).

Em Aveiro os preços mantiveram-se estáveis durante o mês de novembro. Por outro lado, os preços apenas desceram em Portalegre (-2,4%) e Faro (-0,2%).

Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro comprar casa: 5 145 euros o metro quadrado. Porto (3 188 euros por metro quadrado) e Funchal (2 618 euros por metro quadrado) ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente. Seguem-se Faro (2.542 euros por metro quadrado), Aveiro (2 451 euros por metro quadrado), Setúbal (2 158 euros por metro quadrado), Évora (1 975 euros por metro quadrado), Coimbra (1 751 euros por metro quadrado), Ponta Delgada (1 632 euros por metro quadrado), Braga (1 551 euros por metro quadrado), Viana do Castelo (1 407 euros por metro quadrado), Viseu (1 347 euros por metro quadrado) e Leiria (1 329 euros por metro quadrado).

Já as cidades mais económicas são Portalegre (644 euros por metro quadrado), Castelo Branco (818 euros por metro quadrado), Bragança (819 euros por metro quadrado), Guarda (837 euros por metro quadrado), Beja (954 euros por metro quadrado), Santarém (1.008 euros por metro quadrado) e Vila Real (1 142 euros por metro quadrado).