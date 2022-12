Red Hot Chili Peppers regressam a Portugal em 2023

Banda norte-americana atua no Nos Alive.





Os Red Hot Chili Peppers vão atuar em Portugal no verão de 2023, no Nos Alive, no Passeio Marítimo de Algés.

O anúncio foi feito pela organização do festival, com uma publicação nas redes sociais.

“Confirmados! Os Red Hot Chili Peppers chegam ao Palco Nos da 15.ª edição do Nos Alive no dia 6 de julho”, lê-se na publicação.

Além dos Red Hot Chili Peppers já estão confirmados para a edição deste ano do NOS Alive Angel Olsen, Lizzo, Sam Smith ou The Black Keys.