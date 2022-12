Paulo Bento deixa o comando da seleção da Coreia do Sul

Paulo Bento deixou a seleção da Coreia do Sul, depois da derrota com o Brasil por 4-1, da qual resultou a eliminação do campeonato do mundo.

"A nossa participação terminou aqui e, agora, é pensar no futuro, que não passará pela seleção da Coreia”, afirmou o treinador português sem dizer por onde passará o seu futuro.

Na conferência de imprensa, o ex-selecionador garantiu estar muito orgulhoso da seleção coreana, que treinava desde 2018. A Coreia passou aos oitavos de final depois da vitória por 2-1 sobre Portugal, mas não resistiu ao pé quente do Brasil que goleou os asiáticos por 4-1.

Este foi o segundo Mundial de Paulo Bento como selecionador, depois de ter liderado a Seleção Nacional em 2014.