Carla Castro apresenta lista na quinta-feira

A candidata à liderança da Iniciativa Liberal Carla Castro vai lançar uma lista à comissão executiva com “um espírito reformista com enfoque no trabalho de equipa, cooperação e integração e com capacidades reconhecidas dentro e fora do partido de visão estratégica e capacidade de implementação”. A apresentação da equipa está marcada para esta quinta-feira, dia 8, em Aveiro, e contará com a presença de todos os membros da lista e outros convidados, incluindo, o antigo candidato liberal a Belém Tiago Mayan que fará uma intervenção.

A equipa terá 15 membros efetivos e cinco suplentes, sendo que destes dez são membros do Sul, três do Centro e sete do Norte de Portugal, indica uma nota enviada à imprensa.

A moção da candidata a presidente da IL apresentará “uma estratégia liberal para o crescimento económico e social do país e outra para a evolução e profissionalização” do partido.

Segundo a mesma nota, alguns dos pontos a serem defendidos na moção política serão “uma aposta clara na redução e simplificação fiscal, um reforço do sistema de educação, uma reforma do Estado nos setores da Saúde e Segurança Social e uma melhor política de gestão da água, assim como voltar a colocar na agenda política temas como a legalização das drogas leves e da prostituição”.

Internamente, Carla Castro defende “uma maior descentralização dos poderes da comissão executiva através da maior participação e cooperação de todos os membros da IL, nomeadamente através dos núcleos locais do partido e a eliminação das inerências da comissão executiva em outros órgãos como o conselho nacional”.

A campanha oficial que arranca também esta quinta-feira será desenvolvida em ações de proximidade e conversa com os membros e simpatizantes da IL, através da visita a todos os núcleos, promoção de debates e apresentação da moção política.

Carla Castro e Rui Rocha, ambos deputados e da comissão executiva, são os dois nomes que estão para já na corrida para a disputa eleitoral que terá lugar na convenção eletiva de janeiro em Lisboa. O candidato à liderança da IL também irá apresentar a sua equipa no próximo sábado, mas na capital.

Em declarações à Lusa, Rui Rocha já adiantou que vai atribuir pelouros a cada membro da comissão executiva. “Haverá pelouros ligados à política regional da Madeira e dos Açores e à política europeia precisamente para prepararmos e termos capacidade de intervenção política na preparação dos futuros atos eleitorais”, referiu, acrescentando que a sua direção terá uma “representação territorial alargada”.