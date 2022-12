Cristiano Ronaldo não vai ser titular frente à Suíça

O capitão da seleção vai começar o jogo contra a Suíça no banco de suplentes da Seleção Nacional, depois da polémica no último jogo da fase de grupos com a Coreia do Sul, em que foi substituído por Fernando Santos ao minuto 65’.

Cr7 saiu visivelmente insatisfeito e proferiu palavras pouco simpáticas em direção a Fernando Santos, que ontem na conferência de imprensa da antevisão do jogo com a Suíça, disse que viu as imagens da saída de Ronaldo e que não gostou mesmo nada do que viu. Este é o primeiro jogo do Mundial no Qatar em que Cristiano não está no onze inical.

Não se sabe o motivo desta ausência do capitão da seleção da quinas.

O melhor marcador de sempre da Seleção Portuguesa tem 5 golos em 3 jogos com a Suiça.

Este jogo é o tudo ou nada para os portgueses, que precisam vencer para garantir a passagem aos quartos de final.