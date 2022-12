Portugal a caminho dos quartos depois de vencer Suíça por 6-1

A seleção nacional venceu esta terça-feira por 6-1 a Suíça, no estádio de Lusail, no Qatar. Os portugueses estão agora apurados para os quartos de final, onde vão jogar contra Marrocos, no próximo sábado, 10 de dezembro, pelas 15 horas.

Não é exagero dizer que Gonçalo Ramos foi o homem do jogo, ao fazer um hat-trick. O benfiquista, inicial colocado como substituto de Cristiano Ronaldo, inaugurou o marcador aos 17 minutos.

Aos 33 minutos, Pepe marca o segundo golo da partida, dando o 2-0 a Portugal.

O primeiro golo da segunda parte voltou a ser marcado por Gonçalo Ramos e, quatro minutos depois, Raphael Guerreiro faz os olhos dos portugueses brilharem de novo, com o 4-0.

Contudo, os ânimos não baixaram e a Suíça celebra o seu primeiro golo, marcado por Manuel Ankanji, aos 58 minutos.

Menos de 10 minutos depois, Gonçalo Ramos faz o hat-trick e mete o 5-1 no marcador.

Já no tempo de compensação, Rafael Leão deu ainda um ar da sua graça, fazendo a equipa das quinas festejar a meia dúzia.