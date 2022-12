Efemérides de 7 de Dezembro

1842 Teve lugar há 180 anos o concerto inaugural da Orquestra Filarmónica de Nova Iorque, a primeira das Big Five (5 cinco maiores e melhores Orquestras do País, que incluem ainda a Sinfónica de Boston, de 1881, a de Chicago, 1891, Filadélfia, 1900, e Cleveland, 1918).

1975 A Indonésia invadiu e ocupou Timor-Leste há 47 anos.

2001 Foram revelados há 20 anos documentos que denunciaram a conivência dos EUA na invasão, pela Indonésia, de Timor-Leste em 1975, envolvendo o então Presidente Gerald Ford, o secretário de Estado Henry Kissinger e o líder de Jacarta, Suharto.

2002 Inaugurado há 20 anos o Metro do Porto pelo primeiro-ministro da época Durão Barroso (n.1956 e em funções entre 2002-04), lançado no mandato do então presidente da Câmara socialista Fernando Gomes (n.1946, e ali em funções entre 1989-99).

2013 A Organização Mundial do Comércio (OMC) anunciou há 9 anos ter sido aprovado, na reunião ministerial que decorreu na paradisíaca ilha indonésia de Bali, um acordo de facilitação do comércio mundial, o primeiro da sua história.

2015 Ricardo Salgado, o ex-presidente do BES, e mais outros quatro elementos da família Espírito Santo (José Manuel Espírito Santo, António Ricciardi, Manuel Fernando Espírito Santo e Mosqueira do Amaral) pediram há 7 anos ao Ministério Público que escondesse que receberam uma comissão de 5 milhões de euros, no âmbito do negócio da compra dos submarinos, tema divulgado pela Visão.

2018 O ex-procurador do Ministério Público Orlando Figueira foi condenado há 3 anos a outros seis mais oito meses de prisão, e o advogado Paulo Amaral Blanco a quatro anos e quatro meses de prisão com pena suspensa no âmbito do processo Fizz.

2020 A Coca-Cola foi eleita o poluidor de plástico número 1 do mundo, há 2 anos, na auditoria anual da marca Break Free From Plastic, e a verdade é que começaram a aparecer mais garrafas desta bebida noutros materiais, nomeadamente o vidro.

2021 O presidente dos EUA, Joe Biden, advertiu o seu colega russo, Vladimir Putin, sobre as consequências económicas se Moscovo continuar uma escalada militar na Ucrânia, durante uma reunião virtual.