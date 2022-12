Eutanásia aprovada na especialidade com votos contra do Chega e do PCP

O texto final sobre a despenalização da eutanásia, que tem por base os projetos de lei apresentados por PS, IL, BE e PAN, foi aprovado na especialidade, esta quarta-feira.

O documento teve os votos contra do Chega e do PCP e a abstenção do PSD, que ainda tentou um novo adiamento.

A deputada social-democrata Paula Cardoso apelou na comissão a que votação fosse adiada para daqui a uma semana, justificando o pedido com a conferência de líderes extraordinária, agendada para hoje, para discutir o projeto de resolução do PSD, que propõe um referendo sobre o tema.

No entanto, o PS, o BE e a Iniciativa Liberal opuseram-se ao adiamento.

O texto final segue agora para a votação final global, que deverá ocorrer na sexta-feira.